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Потери российских оккупантов превысили 50 000 человек - Генштаб
06.09.2022 11:00
С 24 февраля по 6 сентября общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 50 150 человек (+350 за сутки). Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Уничтожены:
- 2077 (+9) танков
- 4484 (+25) боевых бронированных машины
- 1179 (+22) артиллерийских систем
- 296 (+2) реактивных системы залпового огня
- 156 (+0) средств ПВО
- 236 (+0) самолетов
- 207 (+1) вертолетов
- 876 (+9) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 209 (+4) крылатых ракет
- 15 (+0) кораблей / катеров
- 3305 (+19) единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 109 (+2) единицы специальной техники
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Теги: Россия, война, Генштаб, потери
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