Синоптики рассказали, когда в Украине ждать потепления

07.09.2022 12:00

Погода в Украине в сентябре еще порадует летним теплом. Кое-где столбики термометров поднимутся едва ли не до +30 градусов, сообщает Gismeteo.

Больше всего воздух прогреется на Юге Украины. В течение 15 – 20 сентября столбики термометров в Херсоне, Николаеве и Крыму будут несколько раз подниматься до +28 градусов. Средняя температура воздуха в это время составит +25...+26 градусов. В то же время в Одессе будет на несколько градусов холоднее.

На Запад Украины также придет потепление, правда, оно не будет столь резким и длительным как на Юге. В этой части территории нашей страны самый теплый день пройдет в воскресенье, 18 сентября. Синоптики обещают +24 градуса.

В то же время в Закарпатье столбики термометров начнут подниматься с 16 сентября. В выходные 17 – 18 сентября в области будет даже жарко – термометры покажут +25…+26 градусов, а в понедельник – на градус больше.

На Востоке Украины воздух будет теплее, чем на Западе. Однако там синоптики обещают дожди.

В Киеве потеплеет только до +23 градусов, а после этого температура начнет резко опускаться до +10 градусов.