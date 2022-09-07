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В Бердянске взорвали "коменданта города"

07.09.2022 10:00
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В Бердянске взорвали "коменданта города"

В центре оккупированного Бердянска Запорожской области взорвали автомобиль так называемого "коменданта города" Артема Бардина. Об этом сообщают РосСМИ.
Изначально коллаборанты и госпредатели Украины сообщили российским пропагандистам, что Бардин умер от полученных ранений, однако позже опровергли свои заявления.
"Информация о гибели коменданта Бердянска Артема Бардина не подтверждается. Несмотря на тяжелые ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив. Врачи продолжают бороться за его жизнь", - утверждают они.



Теги: Бердянск, комендант, подрыв
 
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