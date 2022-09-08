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Госсекретарь США Блинкен неожиданно приехал в Киев

08.09.2022 15:00
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Госсекретарь США Блинкен неожиданно приехал в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров "Суспильному".
По его словам, планируется встреча госсекретаря США с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как отмечает АР, на встречах с украинскими чиновниками Блинкен заявил, что администрация Байдена предоставит Украине и 18 ее соседям, включая членов НАТО и региональных партнеров по безопасности, "наиболее потенциально подверженных риску будущей российской агрессии" 2 миллиарда долларов в виде долгосрочного иностранного военного финансирования .



Теги: Киев, визит, Блинкен
 
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