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Кабмин создал штаб по восстановлению освобожденных территорий

08.09.2022 11:00
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Кабмин создал штаб по восстановлению освобожденных территорий

Правительство создало координационный штаб по вопросам деоккупированных территорий Украины. Его возглавила вице-премьер Ирина Верещук, сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в среду, 7 сентября.
Основной задачей координационного штаба станет восстановление территорий, которые ВСУ освобождают от врага, восстановление государственной и гражданской инфраструктуры, нормализация их жизнеобеспечения.
"Что после себя оставляет враг на деоккупированных территориях, Украина уже увидела. Это уничтоженные социальная и коммунальная инфраструктуры, разрушенное жилье, сожженые и разграбленные предприятия, подвалы, которые превратились в пыточные. Мы будем возвращать эти земли к жизни", – заявила Верещук.
Она добавила, что целью мероприятий будет дальнейшая реинтеграция таких районов.



Теги: восстановление, Кабмин, штаб, деоккупация, МинВОТ
 
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