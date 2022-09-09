Зеленский назвал площадь деоккупированных в сентябре территорий

09.09.2022 10:00

С начала сентября ВСУ освободили более тысячи квадратных километров оккупированной территории Украины. Об этом вечером в четверг, 8 сентября, сообщил в своем видеообращении президент Владимир Зеленский.

"В рамках продолжающихся оборонных операций наши герои освободили уже десятки населенных пунктов. И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты. Всего с первого сентября освобождено более тысячи квадратных километров нашей территории. Спасибо всем, кто это обеспечил! Спасибо армии, разведчикам и спецслужащим за каждый украинский флаг, установленный в эти дни", - сказал Зеленский.