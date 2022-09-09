Зеленский подписал указ о введении санкций против руководства РФ

09.09.2022 12:00

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №637, который утверждает решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против 606 человек из руководства Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 сентября 2022 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" (прилагается)", - говорится в документе .

В санкционный список попали: заместитель председателя Совета безопасности РФ, экс-президент Дмитрий Медведев, директор ФСБ РФ Александр Бортников, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, представитель по вопросам природоохранной деятельности, экс-глава Администрации президента РФ и экс-министр обороны Сергей Иванов, глава МВД Владимир Колокольцев, глава правительства РФ Михаил Мишустин, директор СВР Сергей Нарышкин, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, главнокомандующий войсками Нацгвардии Виктор Золотов, генпрокурор Игорь Краснов, заместитель секретаря Совбеза Рашид Нургалиев, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, министр юстиции Константин Чуйченко.