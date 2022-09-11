- На ЗАЭС отключили последний энергоблок13:00
- Оккупанты РФ ударили ракетой по центру Днепра11:00
- Зеленский рассказал об успехах ВСУ в Харьковской области (ВИДЕО)08:00
- Зеленский подписал указ о введении санкций против руководства РФ12:00
- Зеленский назвал площадь деоккупированных в сентябре территорий10:00
- Госсекретарь США Блинкен неожиданно приехал в Киев15:00
- НБУ выдал банкам 100 млн долларов наличными13:00
- Кабмин создал штаб по восстановлению освобожденных территорий11:00
- Для "Армии дронов" приобрели 40 беспилотников-камикадзе Warmate17:00
- Под Балаклеей ВСУ захватили флаг 150-й мотострелковой дивизии РФ15:00
На ЗАЭС отключили последний энергоблок
В воскресенье, 11 сентября, в 03:41 6-й энергоблок ЗАЭС отключили от энергосети. Идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние. Об этом сообщает Энергоатом.
Отмечается, что последние трое суток 6-й энергоблок работал в режиме острова, обеспечивая только собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности, поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины.
"10 сентября вечером после возобновления работоспособности одной из этих линий связи электропитания собственных нужд ЗАЭС стало возможным от энергосистемы Украины. Следовательно, было принято решение об отключении энергоблока №6 и переводе его в наиболее безопасное состояние – холодный останов. В случае повторного повреждения линий связи с энергосистемой, риск чего остается большим, питание собственных потребностей ЗАЭС будет происходить от дизель-генераторов, срок работы которых ограничен технологическим ресурсом и объемами дизельного топлива", - говорится в сообщении.
Теги: отключение, энергоблок, ЗАЭС
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Днепре состоялась встреча для переселенцев "Луганщина моя" (ВИДЕО)12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В ОРЛО два человека погибли в результате подрыва трактора17:00
- Российские оккупанты "обновили" мемориал на Саур-Могиле портретами боевиков ОРДЛО15:00
- В ЛугОВА подсчитали убытки предприятий региона от войны13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Двух боевиков "ЛНР" приговорили к 15 и 10 годам тюрьмы17:00
- В Славянске под завалами жилого дома нашли тела трех человек12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На ЗАЭС отключили последний энергоблок13:00
- Оккупанты РФ ударили ракетой по центру Днепра11:00
- В Москве "клонировали" фонтан-мяч с "Донбасс-Арены"10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Легенда "Шахтера" и сборной Украины стал тренером российского клуба16:00
- Карл III провозглашен королем Великобритании14:00
- В Днепре состоялась встреча для переселенцев "Луганщина моя" (ВИДЕО)12:00
- Московские депутаты призвали Путина уйти в отставку10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Зеленский рассказал об успехах ВСУ в Харьковской области (ВИДЕО)08:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- В Москве "клонировали" фонтан-мяч с "Донбасс-Арены"
- Российские оккупанты "обновили" мемориал на Саур-Могиле портретами боевиков ОРДЛО
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Московские депутаты призвали Путина уйти в отставку
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Карл III провозглашен королем Великобритании
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В ОРЛО два человека погибли в результате подрыва трактора
- Оккупанты РФ ударили ракетой по центру Днепра
- Опубликовано видео разговора Зеленского и Макрона 24 февраля (ВИДЕО)