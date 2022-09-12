Последние новости раздела
- ДТЭК предложила помощь облэнерго с восстановлением электросетей13:00
- Укрзализныця предупредила о проблемах с ж/д сообщением на Харьковщине11:00
- Войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине09:00
- На ЗАЭС отключили последний энергоблок13:00
- Оккупанты РФ ударили ракетой по центру Днепра11:00
- Зеленский рассказал об успехах ВСУ в Харьковской области (ВИДЕО)08:00
- Зеленский подписал указ о введении санкций против руководства РФ12:00
- Зеленский назвал площадь деоккупированных в сентябре территорий10:00
- Госсекретарь США Блинкен неожиданно приехал в Киев15:00
- НБУ выдал банкам 100 млн долларов наличными13:00
ДТЭК предложила помощь облэнерго с восстановлением электросетей
12.09.2022 13:00
Компания ДТЭК Рината Ахметова готова помочь с восстановлением электросетей всем регионам, пострадавшим от ракетных ударов российских оккупантов. Об этом сообщается на сайте компании.
"Мобильные ремонтные бригады ДТЭК делают все возможное для возобновления энергоснабжения на территории Донецкой области и сконцентрировали необходимые ресурсы, чтобы оперативно оказать помощь в ремонте сетей и энергетической инфраструктуры в соседних областях, где есть значительные разрушения", - говорится в сообщении.
Теги: помощь, восстановление, ДТЭК, электроснабжение
Читайте также:
- Япония выделила 4,5 млн долларов на помощь жителям Донбасса
- На Донетчине ДТЭК возобновила электроснабжение 14 населенных пунктов
- ДТЭК вернул свет жителям 9 населенных пунктов Донецкой области
- На Донетчине ДТЭК вернула свет в 13 населенных пунктов
- ДТЭК вернула свет 20 тысячам семей на Донетчине
- Бригады ДТЭК восстановили электроснабжение 12000 потребителей Донетчины
- В оккупированном Донецке "нашелся" Пушилин12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Оккупанты в Мариуполе устроили "празднование дня города"08:00
- Гайдай заявил об активизации партизан на Луганщине15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Днепре состоялась встреча для переселенцев "Луганщина моя" (ВИДЕО)12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В ОРЛО два человека погибли в результате подрыва трактора17:00
- Российские оккупанты "обновили" мемориал на Саур-Могиле портретами боевиков ОРДЛО15:00
- В ЛугОВА подсчитали убытки предприятий региона от войны13:00
- ДТЭК предложила помощь облэнерго с восстановлением электросетей13:00
- В оккупированном Донецке "нашелся" Пушилин12:00
- Укрзализныця предупредила о проблемах с ж/д сообщением на Харьковщине11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине09:00
- Оккупанты в Мариуполе устроили "празднование дня города"08:00
- В МО РФ показали карту "перегруппировки" российских войск на Харьковщине19:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- Гайдай заявил об активизации партизан на Луганщине15:00
- На ЗАЭС отключили последний энергоблок13:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- В Москве "клонировали" фонтан-мяч с "Донбасс-Арены"
- Российские оккупанты "обновили" мемориал на Саур-Могиле портретами боевиков ОРДЛО
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В МО РФ показали карту "перегруппировки" российских войск на Харьковщине
- Московские депутаты призвали Путина уйти в отставку
- Оккупанты РФ ударили ракетой по центру Днепра
- Оккупанты в Мариуполе устроили "празднование дня города"
- В оккупированном Донецке "нашелся" Пушилин
- Карл III провозглашен королем Великобритании