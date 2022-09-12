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ДТЭК предложила помощь облэнерго с восстановлением электросетей

12.09.2022 13:00
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ДТЭК предложила помощь облэнерго с восстановлением электросетей

Компания ДТЭК Рината Ахметова готова помочь с восстановлением электросетей всем регионам, пострадавшим от ракетных ударов российских оккупантов. Об этом сообщается на сайте компании.
"Мобильные ремонтные бригады ДТЭК делают все возможное для возобновления энергоснабжения на территории Донецкой области и сконцентрировали необходимые ресурсы, чтобы оперативно оказать помощь в ремонте сетей и энергетической инфраструктуры в соседних областях, где есть значительные разрушения", - говорится в сообщении.



Теги: помощь, восстановление, ДТЭК, электроснабжение
 
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