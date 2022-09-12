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Укрзализныця предупредила о проблемах с ж/д сообщением на Харьковщине

12.09.2022 11:00
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Укрзализныця предупредила о проблемах с ж/д сообщением на Харьковщине

Харьковская область остается частично обесточенной, в связи с чем пригородные рейсы электропоездов до станций Лихачево, Змиев, Лозовая и Харьков-Сортировочный на сегодня отменены. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщает АО Укрзализныця.
Кроме того по состоянию на 7:30 поезд №7 Харьков-Одесса имеет задержку на 36 минут, а поезд №1 Харьков-Ивано-Франковск имеет задержку на 48 минут.
"Рейсы между Харьковом и Киевом следуют согласно расписанию, отправление поездов Интерсити+ также состоится по графику", - добавили в УЗ.



Теги: Укрзализниця, Харьковская область, электроснабжение, проблемы
 
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