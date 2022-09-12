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Войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине
Вечером 11 сентября около 20.30, оккупанты нанесли ракетные удары по территории Украины. Об этом сообщается в официальном фейсбуке Воздушных сил.
В сообщении отмечается: "Всего – 12 пусков: шесть крылатых ракет "Калибр" с кораблей из акватории Черного моря и шесть крылатых ракет Х-101, выпущенных из самолетов стратегической авиации из района Каспийского моря.
Зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбиты 9 из 12 ракет оккупантов".
В результате попадания в объекты инфраструктуры, Сумская, Харьковская, Полтавская и Днепропетровская области частично остались без света и воды. Также частично обесточены Донецкая и Запорожская области.
Ведутся работы по устранению повреждений и восстановлению электро и водоснабжения.
Теги: электроснабжение, ПВО, оккупанты, ракетный удар
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