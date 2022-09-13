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Рашисты снова оставили Харьковщину без света
13.09.2022 12:00
Харьков и область снова обесточены. Это связано с серией ударов войск РФ по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил в телеграмм-канале заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Только что сообщили, что Харьков и область без света. Вышла из строя резервная линия, которая питала населенные пункты. Сейчас все силы направлены на ликвидацию проблемы. О результатах сообщу позже. Это последствия коварных обстрелов россиян, которые были накануне", - отметил Тимошенко.
Теги: Харьков, обстрел, электроснабжение, оккупанты
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