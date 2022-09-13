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Верещук назвала число украинцев, остающихся в оккупации

13.09.2022 08:00
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Верещук назвала число украинцев, остающихся в оккупации

На временно оккупированных россиянами территориях остаются еще почти 1,2 млн украинцев. Об этом в понедельник, 12 сентября, заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире национального телемарафона.
"Мне известно, что почти 300 тысяч человек находятся в Донецкой области. Мы говорим о том, что примерно 500 тысяч находятся в Херсонской области. Мы понимаем, что ориентировочно 350 тысяч - в Запорожской области", - сказала Верещук.



Теги: население, оккупация, Верещук
 
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