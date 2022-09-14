В Кабмине дали прогноз курса доллара на 2023 год

14.09.2022 12:00

Согласно макроэкономическому прогнозу, в 2023 году среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во вторник, 13 сентября.

"В рамках макропрогноза экономика в следующем году вырастет на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном. Средняя зарплата ориентировочно составит 18,5 тысячи гривен, инфляция может достичь 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен", - сказал он на заседании Кабмина.

Глава правительства отметил, что упомянутый макроэкономический прогноз на следующий год является консенсусом между Кабинетом министров, Нацбанком и международными финансовыми организациями, ведь в зависимости от ситуации на фронте экономика Украины в 2023 году "может как упасть на 0,4%, так и возрасти на 10 и более процентов".