Зеленский прибыл в освобожденный Изюм

14.09.2022 15:00

Президент Владимир Зеленский прибыл в освобожденный от российсских оккупантов Изюм. Об этом сообщили в командовании 25-летней воздушно-десантной Сичеславской бригады в Facebook.

«В торжественной церемонии приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, заместитель министра обороны Анна Маляр, представители ВСУ и других силовых подразделений. В начале торжеств присутствующие почтили память погибших защитников минутой молчания, далее президент поблагодарил воинов за освобожденные украинские земли, и в торжественной обстановке подняли украинский флаг над горсоветом», - говорится в сообщении.