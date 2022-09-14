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Зеленский раскрыл суть будущего договора по безопасности
Главной целью гарантий безопасности для Украины является недопущение вооруженного конфликта против нашего государства в будущем. Об этом во вторник, 13 сентября, заявил президент Владимир Зеленский в ходе традиционного видеообращения.
"Есть результат в нашей работе над гарантиями безопасности для нашего государства. Сегодня был презентован пакет рекомендаций международной группы под руководством Андрея Ермака и Андерса Фога Расмуссена - именно такие рекомендации должны войти в основу будущей системы договоров безопасности, которые оставят украинцев в покое и смогут гарантировать недопущение какой-либо войны против Украины", - сказал он.
По словам главы государства, Киев работает над тем, чтобы гарантами безопасности Украины стали сильнейшие субъекты свободного мира.
"Чтобы на многостороннем и двустороннем уровне подробно было определено, кто, как и когда должен реагировать, если возникнет какая-либо угроза государственной безопасности Украины. Реагировать санкциями, снабжением оружия, всей необходимой материальной и финансовой поддержкой", - уточнил Зеленский.
Одним из таких шагов, подчеркнул украинский лидер, должны стать также превентивные меры, направленные на "охлаждение намерений агрессора".
"Мы уже построили вместе с нашими партнерами мощную антивоенную коалицию, в которую входят десятки разных государств. А теперь работаем над тем, чтобы самые мощные государства, которые нам уже помогают, стали и постоянно продолжающейся коалицией мира", - резюмировал президент.
Теги: безопасность, договор, Зеленский
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