В Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

15.09.2022 11:00

В четверг, 15 сентября, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с рабочим визитом. Это ее третий визит в Украину с начала войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Еврокомиссии в Twitter.

"Я в Киеве, уже третий раз с начала российской войны. Так много изменилось. Украина теперь кандидат в ЕС", - написала она.

Фон дер Ляйен отметила, что в ходе визита встретится с президентом Украины Владимир Зеленский и премьер-министром Денисом Шмыгалем, чтобы обсудить как продолжить сближение экономик и людей, пока Украина продвигается к вступлению.