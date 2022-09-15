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В Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
15.09.2022 11:00
В четверг, 15 сентября, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с рабочим визитом. Это ее третий визит в Украину с начала войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Еврокомиссии в Twitter.
"Я в Киеве, уже третий раз с начала российской войны. Так много изменилось. Украина теперь кандидат в ЕС", - написала она.
Фон дер Ляйен отметила, что в ходе визита встретится с президентом Украины Владимир Зеленский и премьер-министром Денисом Шмыгалем, чтобы обсудить как продолжить сближение экономик и людей, пока Украина продвигается к вступлению.
Теги: Киев, визит, Еврокомиссия, глава
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