Оккупанты заявили о ракетном ударе по центру Херсона

16.09.2022 13:00

В центре оккупированного Херсона в пятницу раздались взрывы, сообщает Суспильне.

По утверждению РосСМИ, у здания так называемой "администрации" упали минимум 5 ракет, выпущенных ВСУ.