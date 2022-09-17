Кабмин изменил правила начисления компенсации за размещение ВПЛ

17.09.2022 09:00

Отныне право на компенсацию за размещение у себя внутренне перемещенных лиц будут иметь не только государственные и коммунальные предприятия, но и юридические лица, ФОПы, религиозные организации и другие. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Уточняется, что компенсация составляет 450 грн в месяц за каждое лицо и должна идти на покрытие расходов на коммунальные услуги.

"Еще одно принципиальное изменение: компенсация за приют ВПЛ не будет исчисляться при начислении субсидий на жилищно-коммунальные услуги как полученный доход. А значит – не повлияет на размер субсидии и не уменьшит ее. Эту новацию разработало Минсоцполитики", - говорится в сообщении.