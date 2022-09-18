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В Днепре открылся центр соцобслуживания переселенцев из Краматорска
В Днепре открылся первый территориальный центр социального обслуживания переселенцев "Наш Краматорск". Здесь эвакуированные на Днепропетровщину жители Краматорска могут получить всестороннюю помощь. Об этом в Телеграме сообщил Краматорский городской совет.
"Отныне частица нашего Краматорска есть в городе ракетостроителей и открывателей Космоса — наше первое представительство открыло свои двери в приветливом Днепре, временно приютившем и обогревшем сердца тысяч краматорцев. Центр работает с 9 до 17 часов с понедельника по пятницу и с 9 до 15 - в субботу. Найти его можно в Соборном районе Днепра, по Бульвару Славы, 12", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этот центр могут обращаться все краматорцы, которые находятся в Днепре и Днепропетровской области.
Теги: Краматорск, помощь, Днепр, переселенцы
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