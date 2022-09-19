Кабмин обновил перечень временно оккупированных территорий

19.09.2022 12:00

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины утвердило обновленный перечень громад в районах боевых действий, на ВОТ и в окружении, на основе которого внутренне перемещенным лицам будут осуществлять выплаты. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По данным Минреинтеграции, по состоянию на 13 сентября в обновленный перечень территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании), входят 327 громад из 9 областей.

В частности это 66 территориальных громад Донецкой, 56 – Харьковской, 10 – Днепропетровской, 37 – Луганской, 56 – Запорожской, 49 – Херсонской, 26 – Николаевской, 22 – Сумской, 5 – Черниговской областей.

В Минреинтеграции указали, что перечень дополнился Марганецкой городской территориальной громадой Никопольского района Днепропетровской области.

Все внутренне перемещенные лица этих громад получат денежную помощь от государства.

Указанный перечень формируется по согласованию Министерством обороны из предложений соответствующих областных и городской военных администраций.

В процессе определения таких территорий опираются на три ключевых критерия. Это: временно оккупированные территории; территории, находящиеся в окружении (блокировании); территории, на которых продолжаются активные боевые действия.

Если граждане зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваша громада отсутствует в этом перечне, в министерстве советуют обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию.

Документ вступит в силу после опубликования в Официальном вестнике Украины. Перечень не фиксированный – он регулярно актуализируется, напомнили в министерстве.