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Рашисты обстреляли Южноукраинскую АЭС
19.09.2022 11:00
Сегодня, 19 сентября 2022 года, в 00:20 российская армия произвела ракетные обстрелы промышленной зоны Южноукраинской атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-центр "Энергоатома".
"Мощный взрыв произошел всего в 300 м от реакторов ЮАЭС. Ударной волной повреждены здания АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, которая входит в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи. Сейчас все три энергоблока ЮАЭС работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала станции, к счастью, нет", - говорится в сообщении.
Теги: Николаевская область, АЭС, обстрел
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