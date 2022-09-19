Рашисты обстреляли Южноукраинскую АЭС

19.09.2022 11:00

Сегодня, 19 сентября 2022 года, в 00:20 российская армия произвела ракетные обстрелы промышленной зоны Южноукраинской атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-центр "Энергоатома".

"Мощный взрыв произошел всего в 300 м от реакторов ЮАЭС. Ударной волной повреждены здания АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, которая входит в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи. Сейчас все три энергоблока ЮАЭС работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала станции, к счастью, нет", - говорится в сообщении.