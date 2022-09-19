В Мелитополе взорвали коллаборанта-полицейского (ВИДЕО)

19.09.2022 10:00

Вечером 18 сентября в оккупированном Мелитополе Запорожской области произошел мощный взрыв, сообщил мэр города Иван Федоров.

"Мощный взрыв во дворе мелитопольской многоэтажки в центре города - вероятный результат зачистки ФСБ. По предварительным данным, в ходе "разборок" они устранили одного из коллаборантов-полицейских - так называемого "начальника ГБР Народной милиции". Денис Стефанков был одним из 118 предателей-полицейских, по которым мы готовили арест на все принадлежащее им недвижимое и движимое имущество", — говорится в сообщении.





