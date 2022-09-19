Последние новости раздела
- В Мелитополе взорвали коллаборанта-полицейского (ВИДЕО)10:00
- Запущена горячая линия для российских военных, желающих сдаться в плен17:00
- В Днепре открылся центр соцобслуживания переселенцев из Краматорска10:00
- Правительство упростило получение пенсий на деоккупированных территориях11:00
- Кабмин изменил правила начисления компенсации за размещение ВПЛ09:00
- Названы сроки новой волны коронавируса в Украине17:00
- Оккупанты заявили о ракетном ударе по центру Херсона13:00
- В Изюме обнаружили массовое захоронение на более чем 440 тел10:00
- В Украине зафиксирован первый случай обезьяньей оспы08:00
- В Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен11:00
В Мелитополе взорвали коллаборанта-полицейского (ВИДЕО)
19.09.2022 10:00
Вечером 18 сентября в оккупированном Мелитополе Запорожской области произошел мощный взрыв, сообщил мэр города Иван Федоров.
"Мощный взрыв во дворе мелитопольской многоэтажки в центре города - вероятный результат зачистки ФСБ. По предварительным данным, в ходе "разборок" они устранили одного из коллаборантов-полицейских - так называемого "начальника ГБР Народной милиции". Денис Стефанков был одним из 118 предателей-полицейских, по которым мы готовили арест на все принадлежащее им недвижимое и движимое имущество", — говорится в сообщении.
Теги: Мелитополь, полицейский, подрыв, коллаборационизм
Читайте также:
- Пьяный полицейский "напал" на бойца ВСУ в Мелитополе: фото "героя" попало в Сеть
- Украину ожидает пара нормальных аншлагов
- Пострадавший в ДТП мэр Мелитополя скончался в больнице
- Гигантский шедевр кондитеров съели на центральной площади
- ДНРовцы увидели в полицейской миссии ОБСЕ "третью силу" конфликта
- На Луганщине обнаружили 7 тысяч кустов конопли
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- ВСУ уничтожили базу рашистов в Сватово15:00
- Оккупанты заявили о новом обстреле колонии в Еленовке13:00
- За сутки россияне убили 5 мирных жителей Донетчины11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Рашисты нанесли удар по Славянской ТЭС16:00
- В центре оккупированного Донецка прозвучали "хлопки" (ВИДЕО)14:00
- Славянск получил от Красного Креста 100-киловаттные электрогенераторы13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе08:00
- В оккупированном Луганске взорвали "генпрокурора" (ВИДЕО)15:00
- В Мелитополе взорвали коллаборанта-полицейского (ВИДЕО)10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Четыре страны ЕС закрыли границы для российских туристов08:00
- Запущена горячая линия для российских военных, желающих сдаться в плен17:00
- ВСУ уничтожили базу рашистов в Сватово15:00
- Оккупанты заявили о новом обстреле колонии в Еленовке13:00
- За сутки россияне убили 5 мирных жителей Донетчины11:00
- В Днепре открылся центр соцобслуживания переселенцев из Краматорска10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Рашисты нанесли удар по Славянской ТЭС16:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- В центре оккупированного Донецка прозвучали "хлопки" (ВИДЕО)
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В оккупированном Луганске взорвали "генпрокурора" (ВИДЕО)
- Оккупанты заявили о новом обстреле колонии в Еленовке
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Славянск получил от Красного Креста 100-киловаттные электрогенераторы
- Названы сроки новой волны коронавируса в Украине
- Рашисты нанесли удар по Славянской ТЭС
- ВСУ уничтожили базу рашистов в Сватово