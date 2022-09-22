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Архив - Украина

Опубликован полный список освобожденных из российского плена

22.09.2022 10:00
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Опубликован полный список освобожденных из российского плена

Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список освобожденных из рашисткого плена.
Список содержит 215 имен. Среди освобожденных - 10 иностранцев, воевавших за Украину, которым угрожали смертной казнью.



Теги: Россия, война, список, обмен пленными
 
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