Опубликован полный список освобожденных из российского плена

22.09.2022 10:00

Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список освобожденных из рашисткого плена.

Список содержит 215 имен. Среди освобожденных - 10 иностранцев, воевавших за Украину, которым угрожали смертной казнью.