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Пропуск через гуманитарный коридор на ВОТ приостановлен
22.09.2022 12:00
Пропуск через гуманитарный коридор на ВОТ в Запорожской области 22 сентября приостановлен, сообщает ЛугОВА.
"В связи с опасностью артиллерийских обстрелов со стороны российской армии пропуск через гуманитарный коридор на временно оккупированную территорию через Запорожье 22 сентября приостановлен", - говорится в сообщении.
Теги: Запорожская область, оккупация, гуманитарный коридор, обстрелы
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