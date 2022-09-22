Враг обстрелял Запорожье - есть жертвы

22.09.2022 13:00

В результате утреннего обстрела Запорожья 22 сентября по предварительной информации один человек погиб, пятеро получили ранения. Об этом в Телеграм сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Враг утром нанес ракетный удар по областному центру. Вновь мишенью оккупанта стали объекты инфраструктуры. Разрушениям подверглись жилым домам вокруг. По предварительной информации, известно об одном погибшем. Вечная память и соболезнования родным и близким. Пятеро ранены. Информация уточняется. Работают все службы", - написал Старух.

По данным заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко, враг выпустил по Запорожью 9 ракет, есть попадание в гостиницу в центральном парке города, электрическую подстанцию и телебашню.