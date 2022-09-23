- В Минреинтеграции напомнили об уголовной ответственности для причастных к "референдумам"15:00
- Кабмин уточнил порядок получения жилищных субсидий для беженцев13:00
- Враг обстрелял Запорожье - есть жертвы13:00
- Пропуск через гуманитарный коридор на ВОТ приостановлен12:00
- Опубликован полный список освобожденных из российского плена10:00
- Украина и РФ провели большой обмен пленными08:00
- Зеленский отреагировал на "референдумы" оккупантов08:00
- Кабмин обновил перечень временно оккупированных территорий12:00
- Рашисты обстреляли Южноукраинскую АЭС11:00
- В Мелитополе взорвали коллаборанта-полицейского (ВИДЕО)10:00
В Минреинтеграции напомнили об уголовной ответственности для причастных к "референдумам"
Всех причастных к инсценированию волеизъявления на временно оккупированных территориях Украины ждет суд. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
"Силовые и разведывательные ведомства Украины, а также Минреинтеграции владеют полной информацией об организаторах, исполнителях и приспешниках проведения псевдореферендумов. В отношении всех указанных лиц будут введены санкции. Также будет инициировано их уголовное преследование, приостановлены социальные выплаты, арестовано движимое и недвижимое имущество", - говорится в сообщении.
В Минреинтеграции предупредили коллаборантов, что ни один из них не уйдет от уголовной ответственности, не сможет посетить своих родственников и близких на подконтрольной Украине территории, не сможет получать пенсионные и другие социальные выплаты, а также использовать собственные активы на подконтрольной Украине территории.
За коллаборационную или сепаратистскую деятельность в условиях полномасштабного вторжения им грозит до 15 лет за решеткой.
Теги: уголовная ответственность, референдум, МинВОТ
- У Порошенко рассказали о категории боевиков, с которых могут снимать уголовную ответственность
- Владельцев игрового бизнеса могут посадить на два года
- Киевские власти хотят сажать за незаконные киоски
- Отдел внутренней безопасности возбудил 11 уголовных дел против работников ГНС
- Суд освободил от ответственности бывшего боевика «ДНР» из Горловки
- Предпринимателям объяснили: свергнуть президента не получится
- Оккупанты начали "референдумы" на Донбассе10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Рашисты обстреляли многоэтажку в Торецке08:00
- "Мэр" Донецка заявил о 6 погибших в результате обстрела Крытого рынка15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Сотрудникам ДТЭК удалось вернуть свет жителям Бахмутской общины15:00
- Фонд Ахметова отправил гуманитарную помощь жителям деоккупированных территорий Донбасса13:00
- В ОРДЛО ввели дополнительные выходные для проведения псевдореферендума11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В ОРДЛО назначили дату "референдума" о присоединении к России17:00
- В Минреинтеграции напомнили об уголовной ответственности для причастных к "референдумам"15:00
- Кабмин уточнил порядок получения жилищных субсидий для беженцев13:00
- Капитан "Зари" стал игроком "Шахтера"12:00
- Кадыров "отменил" мобилизацию в Чечне11:00
- Оккупанты начали "референдумы" на Донбассе10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Рашисты обстреляли многоэтажку в Торецке08:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Начались консультации по созданию зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС17:00
- "Мэр" Донецка заявил о 6 погибших в результате обстрела Крытого рынка15:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Кириленко предупредил о запрете въезда в освобожденный Святогорск
- "Мэр" Донецка заявил о 6 погибших в результате обстрела Крытого рынка
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В ОРДЛО назначили дату "референдума" о присоединении к России
- Между Донецкой и Харьковской областями начал курсировать поезд
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Украинские хакеры взломали сайт ЧВК Вагнера
- Оккупанты в ОРДЛО и на Херсонщине захотели срочный "референдум"
- В оккупированном Алчевске произошел очередной "хлопок"
- Депутат Госдумы обвинил в провале "спецоперации" "разведки ЛДНР"