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В Минреинтеграции напомнили об уголовной ответственности для причастных к "референдумам"

23.09.2022 15:00
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В Минреинтеграции напомнили об уголовной ответственности для причастных к "референдумам"

Всех причастных к инсценированию волеизъявления на временно оккупированных территориях Украины ждет суд. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
"Силовые и разведывательные ведомства Украины, а также Минреинтеграции владеют полной информацией об организаторах, исполнителях и приспешниках проведения псевдореферендумов. В отношении всех указанных лиц будут введены санкции. Также будет инициировано их уголовное преследование, приостановлены социальные выплаты, арестовано движимое и недвижимое имущество", - говорится в сообщении.
В Минреинтеграции предупредили коллаборантов, что ни один из них не уйдет от уголовной ответственности, не сможет посетить своих родственников и близких на подконтрольной Украине территории, не сможет получать пенсионные и другие социальные выплаты, а также использовать собственные активы на подконтрольной Украине территории.
За коллаборационную или сепаратистскую деятельность в условиях полномасштабного вторжения им грозит до 15 лет за решеткой.



Теги: уголовная ответственность, референдум, МинВОТ
 
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