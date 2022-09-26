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Верещук назвала количество украинцев, находящихся в плену РФ
26.09.2022 08:00
В российском плену находятся около 2,5 тысячи украинцев. Такие данные озвучила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в интервью ВВС, обнародованном в воскресенье, 25 сентября.
По ее словам, речь идет и о военных, и о гражданских.
"Мы говорим о 2,5 тысячах пленных. Люди остаются в плену, и хуже всего - там остаются гражданские. Уже несколько обменов подряд гражданских не отпускают. Надо ставить вопрос ребром и требовать отпускать гражданских. Гражданские должны быть возвращены, а не обменены", - сказала Верещук.
Теги: Россия, украинцы, плен, Верещук
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