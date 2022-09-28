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Кабмин отменил денежную помощь родственникам погибших военных, выехавшим в РФ и Беларусь

28.09.2022 10:00
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Кабмин отменил денежную помощь родственникам погибших военных, выехавшим в РФ и Беларусь

Кабмин принял решение, что члены семей погибших украинских военных, которые живут в РФ или Беларуси, или осужденные за госизмену или коллаборационную деятельность, не будут получать единовременную денежную помощь. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
По его словам, внесены изменения в постановление КМУ Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения от 28 февраля 2022 г. № 168.
Как известно, единовременная выплата семьям погибших защитников Украины установлена в размере 15 миллионов гривен.



Теги: помощь, погибший, родственник, отмена, Кабмин
 
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