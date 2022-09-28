Кабмин отменил денежную помощь родственникам погибших военных, выехавшим в РФ и Беларусь

28.09.2022 10:00

Кабмин принял решение, что члены семей погибших украинских военных, которые живут в РФ или Беларуси, или осужденные за госизмену или коллаборационную деятельность, не будут получать единовременную денежную помощь. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, внесены изменения в постановление КМУ Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения от 28 февраля 2022 г. № 168.

Как известно, единовременная выплата семьям погибших защитников Украины установлена в размере 15 миллионов гривен.