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Открыта "горячая линия" для жителей Крыма, избегающих мобилизации в армию РФ

28.09.2022 15:00
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Открыта "горячая линия" для жителей Крыма, избегающих мобилизации в армию РФ

Прокуратура Автономной республики Крым и Севастополя открыла "горячую линию" для обращений жителей оккупированного полуострова, пытающихся избежать мобилизации в российскую армию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.
"Если вы получили повестку из военкомата, вас принудительно мобилизовали или у вас есть сведения о других принудительно мобилизованных лицах – присылайте информацию в прокуратуру автономии. Для этого функционирует горячая линия + 38 (096) 700 1600, в том числе в мессенджерах Telegram, Viber, Whatsapp и Signal. Также информацию можно отправить по электронной почте [email protected] и [email protected]", - говорится в сообщении.
Прокуратура рекомендует жителям оккупированного полуострова по возможности "любым образом покинуть территорию Крыма, уклониться от получения повесток и походов в военкоматы".



Теги: Крым, прокуратура, горячая линия, мобилизация
 
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