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СБУ объявила подозрения организаторам псевдореферендумов

28.09.2022 17:00
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СБУ объявила подозрения организаторам псевдореферендумов

СБУ сообщила о подозрениях еще 16 организаторам псевдореферендума на временно оккупированных территориях Донбасса, Херсона и Запорожья. Об этом в среду, 28 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, в Донецкой области подозрение от СБУ получили:

  • Денис Пушилин, "глава ДНР";
  • Владимир Бидевка, "председатель народного совета ДНР";
  • Радомская Елена, "секретарь ЦВК ДНР".

На временно оккупированной части Запорожской области подозрение от СБУ получили:

  • Евгений Балицкий, "председатель военно-гражданской администрации Запорожской области";
  • Галина Данильченко, "исполняющая обязанности мэра" Мелитополя;
  • Александр Сауленко, "председатель военно-гражданской администрации Бердянска";
  • Галина Катющенко, "председатель центральной избирательной комиссии" Запорожской области";
  • Андрей Сигута, "председатель военно-гражданской администрации" Мелитопольского района".
  • Максим Зубарев, "председатель Акимовского общества Мелитопольского района".

На временно оккупированной части Херсонской области подозрение СБУ получили:

  • Владимир Сальдо, "председатель военно-гражданской администрации" Херсонской области;
  • Кирилл Стремоусов, "заместитель председателя военно-гражданской администрации" Херсонской области;
  • Марина Захарова, "председатель центральной избирательной комиссии" Херсонской области;
  • Ольга Кулик, "председатель территориальной избирательной комиссии Генического района";
  • Тамара Мирошниченко, "председатель территориальной избирательной комиссии Бериславского района";
  • Елена Саяхова, "председатель временной избирательной комиссии Каховского района";
  • Людмила Козлова, "председатель временной избирательной комиссии Скадовского района".

Следователи СБУ подозревают этих лиц в совершении уголовного преступления по статье о коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).



Теги: СБУ, референдум, оккупация, организатор, коллаборационизм
 
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