В Украине запустили программу социального жилья для ВПЛ

28.09.2022 13:00

Многодетные семьи, вынужденные переселенцы и люди, чье жилье разрушили в результате боевых действий станут участниками программы временного социального жилья. Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, сообщает сайт Минрегиона.

"Правительство нарабатывает различные механизмы решения жилищной проблемы украинцев, которых агрессор лишил крова. Один из них — предоставление жилья для временного проживания. Сегодня в Сумах девять семей получили социальное жилье. Еще две семьи поселятся в Ромнах", - рассказал чиновник.

Он отметил, что в ближайшее время социальное жилье получат семьи в Чернигове, Житомирской и Киевской областях.

В настоящее время приобретено 60 квартир для временного размещения граждан Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей.

Квартиры по это программе предоставляются гражданам "под ключ": с ремонтом, мебелью и бытовой техникой.

Бытовую технику, спальные принадлежности и посуду для семей приобрело и предоставило Общество Красного Креста Украины, отметили в ведомстве.