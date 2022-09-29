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Рашисты нанесли ракетный удар по жилым кварталам Днепра

29.09.2022 10:00
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Рашисты нанесли ракетный удар по жилым кварталам Днепра

Ночью 29 сентября войска РФ ударили ракетами по жилым кварталам Днепра, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Сейчас известно о трех погибших, среди них один ребенок… Еще пятеро ранены, в том числе и 12-летняя девочка. Спасатели достали ее из разбитого дома, где она просто спала, когда туда прилетела российская ракета", - подчеркнул он.
Глава ОВА уточнил, что в результате удара повреждены более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Несколько частных домов разрушены полностью.
"Спасатели продолжают разбирать завалы - ищут людей. Есть вероятность, что там еще могут быть и дети", - отметил Резниченко.
Кроме того, пострадал рынок, автобусы, автомобили и линии электропередач.



Теги: Днепр, жилой дом, ракетный удар
 
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