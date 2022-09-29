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Шмыгаль оценил готовность Украины к отопительному сезону
В среднем по всем областям Украина готова к началу отопительного сезона на 88%, в ближайшие недели планируется выйти на полную готовность. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров по итогам селекторного совещания под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля с главами областных военных администраций.
"Благодарен областям за уровень подготовки, который на сегодня составляет уже более 88%. Правительство со своей стороны продолжает работать над обеспечением энергоресурсов. Сейчас имеем почти 14 млрд кубов газа и 2,2 млн тонн угля", - рассказал Шмыгаль.
По словам премьера, ключевой задачей для Министерства энергетики, развития общин и территорий и ответственных органов на ближайшие недели является обеспечить выход на 100% готовности к зиме.
Правительство, в частности, уже выделило областям 562 млн грн субвенции на закупку дров, что позволит приобрести 400 тыс. кубических метров древесины для раздачи людям на прифронтовых территориях до наступления холодов.
Теги: отопительный сезон, готовность, Кабмин
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