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В Мелитополе взорвали авто "главы департамента образования"
29.09.2022 12:00
Во временно оккупированном российскими войсками городе Мелитополь раздался взрыв возле промышленно-экономического колледжа. По предварительной информации, взорвался автомобиль местной коллаборантки Елены Шапуровой. Об этом сообщил мэр Иван Федоров в Telegram утром в четверг, 29 сентября.
"Уточнена информация от сил сопротивления: подгорело авто местной топ-коллаборантки Елены Шапуровой. Личность, в мирной жизни прославившаяся многочисленными коррупционными схемами в колледже, нашла свое "призвание": возглавила оккупационный "департамент образования" и всячески помогала оккупантам насаждать рашистский режим "образования", – написал Федоров.
По данным очевидцев коллаборантка жива, однако испугалась до полусмерти.
Теги: Мелитополь, подрыв, коллаборационизм
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