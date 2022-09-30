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Рашисты снова ударили ракетами по Днепру

30.09.2022 08:00
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Рашисты снова ударили ракетами по Днепру

Жертвами ракетного удара российских войск по Днепру прошлой ночью стали четыре человека - двое взрослых и двое детей. Об этом рассказал мэр Борис Филатов.
Под обстрел попали жилой квартал в центре города и АТП. В результате пожара на транспортном предприятии сгорели более 100 автобусов.
Филатов предупредил горожан, что ракетная атака может отразиться на графике движения ряда маршрутов общественного транспорта. В частности будут проблемы на маршрутах 73, 87А, 106, 107, 146А и 146Б.



Теги: жертвы, Днепр, автобусы, ракетный удар
 
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