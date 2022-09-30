РФ ударила ракетами по гуманитарной колонне возле Запорожья

30.09.2022 11:00

Российские войска утром 30 сентября ударили ракетами по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. Об этом в Telegram сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух.

"Люди стояли в очереди для выезда на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь", - написал он.

В настоящее время известно о 23 погибших и 28 раненых мирных жителях. Все погибшие и пострадавшие - исключительно гражданские люди.