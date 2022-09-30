Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Херсоне ликвидирован "первый заместитель" предателя Сальдо

30.09.2022 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Херсоне ликвидирован "первый заместитель" предателя Сальдо

В Херсоне ликвидировали замглавы оккупационной администрации Сальдо Алексея Катериничева. Об этом сообщают в российских СМИ.
Утверждается, что он погиб в результате ракетного удара ВСУ.
Катериничев прибыл на Херсонщину из России в августе и вошел в нелегитимное "правительство" Херсонской области. До этого "назначения" погибший был первым заместителем начальника "Федерального государственного казенного учреждения "Центр по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".



Теги: Херсон, ликвидация, заместитель, оккупанты, администрация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх