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Зеленский рассказал об итогах сегодняшнего заседания Ставки
30.09.2022 15:00
Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Об этом он сообщил в Telegram.
"Во-первых, заслушали доклады командующих войск оперативных направлений. Во-вторых, рассмотрели дальнейший план освобождения наших территорий. В-третьих, проанализировали возможные действия противника в ближайшей перспективе. В-четвертых, проработали вопросы обеспечения оружием и боеприпасами нашей армии на наиболее горячих направлениях.
Мы контролируем ситуацию. Все будет Украина", - подчеркнул глава государства.
Теги: итоги, заседание, Зеленский, Ставка
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