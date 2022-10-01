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В Украине с 1 октября выросла минимальная зарплата
01.10.2022 13:00
Размер минимальной заработной платы с 1 октября вырос с 6500 гривен до 6700 гривен. Это первое и единственное повышение в текущем и следующем году. Об этом говорится в законе о госбюджете.
Кабмин по причине войны принял решение заморозить зарплаты бюджетников. В связи с этим, повышения минималки больше не будет до конца 2022 года, а также в 2023 году.
Теги: увеличение, минимальная зарплата, Кабмин
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