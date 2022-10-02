Глава Минобороны Германии неожиданно посетила Одессу

02.10.2022 11:00

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт прибыла в субботу с ранее не анонсированным визитом в Одессу. Об этом сообщил в своем Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

"Принимал мою немецкую коллегу Кристине Ламбрехт на юге Украины. Госпожа министр принесла хорошие новости и дополнительные инструменты для укрепления украинской армии", - написал Резников.

Министр обороны ФРГ отметила, что Украина в ближайшее время получит первый из нескольких обещанных Берлином комплексов противовоздушной обороны IRIS-T. По ее словам, он должен поступить в течение "следующих нескольких дней".

Это первый визит Ламбрехт в Украину с момента начала полномасштабного вторжения России.