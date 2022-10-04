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Пять освобожденных из плена защитников Мариуполя получили звание Героя Украины
04.10.2022 08:00
Во время визита в Турцию руководитель Офиса Президента Андрей Ермак по поручению президента Владимира Зеленского вручил ордена "Золотая Звезда" пяти военнослужащим - защитникам Мариуполя и "Азовстали", которым присвоено звание Героя Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Президент отметил высшей государственной наградой командира отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии "Азов" Дениса Прокопенко (позывной Редис), его заместителя Святослава Паламаря, и. о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского (позывной Волына), старшего офицера "Азова" Олега Хоменко и командира 12-й бригады НГУ Дениса Шлегу.
Теги: Мариуполь, герой Украины, звание, защитники, Зеленский
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