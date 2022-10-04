Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Путиным

04.10.2022 13:00

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 сентября о действиях Украины в ответ на попытку России аннексировать территории Украины, которым исключается возможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом говорится в указе №679/2022.

"Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В.Путиным", - гласит первый пункт решения СНБО.

Этим же решением одобряется обращение Украины с заявкой на вступление в НАТО в ускоренном порядке.