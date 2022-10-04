Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Путиным

04.10.2022 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Путиным

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 сентября о действиях Украины в ответ на попытку России аннексировать территории Украины, которым исключается возможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом говорится в указе №679/2022.
"Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В.Путиным", - гласит первый пункт решения СНБО.
Этим же решением одобряется обращение Украины с заявкой на вступление в НАТО в ускоренном порядке.



Теги: Путин, переговоры, указ, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх