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Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Путиным
04.10.2022 13:00
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 сентября о действиях Украины в ответ на попытку России аннексировать территории Украины, которым исключается возможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом говорится в указе №679/2022.
"Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В.Путиным", - гласит первый пункт решения СНБО.
Этим же решением одобряется обращение Украины с заявкой на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
Теги: Путин, переговоры, указ, Зеленский
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