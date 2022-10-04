- Зеленский пояснил, кого считать коллаборантами10:00
- Пять освобожденных из плена защитников Мариуполя получили звание Героя Украины08:00
- В Кабмине анонсировали материальную помощь жителям освобожденных территорий12:00
- Глава Минобороны Германии неожиданно посетила Одессу11:00
- В Украине с 1 октября выросла минимальная зарплата13:00
- Зеленский рассказал об итогах сегодняшнего заседания Ставки15:00
- На Запорожье закрыли выезд на оккупированную территорию14:00
- В Херсоне ликвидирован "первый заместитель" предателя Сальдо13:00
- РФ ударила ракетами по гуманитарной колонне возле Запорожья11:00
- Рашисты снова ударили ракетами по Днепру08:00
Зеленский пояснил, кого считать коллаборантами
Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении объяснил, что граждан, которые оказались в оккупации, не будут считать коллаборантами, речь идет только о предателях.
"Российские пропагандисты запугивают людей в районах, которые пока контролируют оккупанты, что Украина якобы будет считать коллаборантами чуть ли не всех, кто остался на оккупированной территории. Абсолютный бред", - сказал он.
Президент пояснил, что если человек не служил оккупантам и не предал Украину, то нет оснований считать такого человека коллаборантом.
"Если учитель остался украинским учителем и не врал детям о том, кто враг... Или если человек остался украинским работником украинской коммунальной службы и, например, помогал сохранить энергоснабжение для людей, то нельзя в чем-то такого человека обвинять", - пояснил Зеленский.
По словам главы государства, коллаборантов достаточно быстро обнаруживает Служба безопасности. Но предательство - не является массовым явлением для украинцев.
Теги: оккупация, коллаборационизм, Зеленский
- Тука пояснил, чего нельзя делать с Донбассом
- Что предлагают и чем угрожают законопроекты о коллаборационизме на Донбассе
- СБУ объявила подозрения организаторам псевдореферендумов
- Боевики про обстрел Авдеевки: ложь и провокация!
- Порошенко пояснил, когда на Донбасс придет мир (ВИДЕО)
- 3 дня лета: 150 обстрелов, 15 раненых
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Саперы приступили к разминированию Лимана17:00
- ВСУ освободили Торское на Донетчине10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Генштабе ВСУ заявили об освобождении Лимана (ВИДЕО)08:00
- СБУ сообщила о подозрении главарю "ЛНР"17:00
- В ВСУ подтвердили окружение войск РФ в "Лиманском котле"15:00
- "Укрзализныця" возобновила рейсы по маршруту Славянск - Лозовая11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Зеленский пояснил, кого считать коллаборантами10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Пять освобожденных из плена защитников Мариуполя получили звание Героя Украины08:00
- Саперы приступили к разминированию Лимана17:00
- Госдума РФ поддержала аннексию украинских территорий15:00
- Святослав Вакарчук приехал с концертом в освобожденный Изюм (ВИДЕО)13:00
- В Кабмине анонсировали материальную помощь жителям освобожденных территорий12:00
- Азовец Дмитрий Козацкий получил кинопремию за фильм "Последний день на Азовстали"11:00
- ВСУ освободили Торское на Донетчине10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- "Укрзализныця" возобновила рейсы по маршруту Славянск - Лозовая
- В ВСУ подтвердили окружение войск РФ в "Лиманском котле"
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- СБУ сообщила о подозрении главарю "ЛНР"
- Зеленский заявил об успехах ВСУ на Донбассе
- В Генштабе ВСУ заявили об освобождении Лимана (ВИДЕО)
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- ВСУ освободили Торское на Донетчине
- В Украине с 1 октября выросла минимальная зарплата