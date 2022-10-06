Рашисты нанесли массированный ракетаный удар по Запорожью

06.10.2022 09:00

Сегодня ночью рашисты нанесли 7 ракетных ударов по обычным многоэтажкам в Запорожье, в квартирах которых спали мирные люди. Об этом сообщил в телеграм-канале секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"Разрушены целые подъезды. Люди находятся под завалами. На местах работают спасатели. Больницы и информационные центры при школах находятся в полной готовности к приему людей", - говорится в сообщении.

На данный момент известно о двух погибших. Еще 5 человек находятся под завалами.