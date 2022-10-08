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На Крымском мосту произошел мощный пожар (ВИДЕО)
08.10.2022 08:00
На железнодорожной ветке Крымского моста произошел сильный пожар. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на мосту горят железнодорожные цистерны с топливом. Также известно о повреждении автомобильной части моста.
По информации дорожного управления Тамань, движение по мосту приостановлено.
Теги: пожар, разрушения, Крымский мост
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