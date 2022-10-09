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Кабмин упростил зачисление в ВУЗы абитуриентов из ВОТ
Кабинет министров утвердил особый порядок зачисления в вузы поступающих из оккупированных и прилегающих к зоне боевых действий регионов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Так, в случае отсутствия документа, удостоверяющего личность, или военно-учетного документа зачисление состоится на основании свидетельства о рождении с последующим письменным обязательством оформить необходимые документы.
Также по поручению президента правительство приняло механизм, который поможет контрактникам, потерявшим платежеспособность, продолжить обучение.
«Таких случаев сегодня много. Студенты накапливают долги, а высшие образования остаются без финансовых ресурсов», — отметил глава правительства.
Так, правительство приняло порядок выделения из резервного фонда госбюджета средств для компенсации вузам стоимости обучения студентов.
Этот порядок касается тех семей, чей среднемесячный доход на человека не превышает размер минимальной зарплаты. В общей сложности на выплату компенсаций предусмотрено почти 87 миллионов гривен.
Теги: ВУЗ, абитуриент, оккупация, Кабмин
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