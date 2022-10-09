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В результате рашистского удара по Запорожью погибли 17 человек
09.10.2022 08:00
В результате удара российских оккупантов по жилым кварталам Запорожья в ночь на 9 октября погибли по меньшей мере 17 человек, сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
По его словам, в результате ударов 5 частных домов разрушены и около 40 - пострадали. Также разрушены многквартирные дома.
Всего враг выпустил по Запорожью десять ракет.
Власти призывают помочь в разборе завалов, поскольку спасателей не хватает.
Теги: Запорожье, ракетный удар, погибшие
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