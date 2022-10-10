Зеленский отреагировал на массированный ракетный обстрел Украины

10.10.2022 11:00

10 октября Украина подверглась массированной ракетной атаке россиян. В целом взрывы прогремели в Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкий, Днепропетровской, Житомирской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Сумской, Ивано-Франковской, Киевской области и Киеве. На это уже отреагировал президент Зеленский.

"229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. В целом. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве.

Очень прошу: не покидайте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными", - написал он в Facebook.