На Харьковщине обезврежена сеть агентов РФ

12.10.2022 12:00

СБУ обезвредила многофункциональную сеть российских агентов в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что предатели действовали по заказу российской военной разведки (более известной как ГРУ) и имели широкий спектр задач: собирали и передавали информацию о дислокации Сил обороны Украины и военной техники; занимались корректировкой и отчитывались о результатах нанесения ракетно-артиллерийских ударов РФ по объектам Украины; "охотились" за ракетными системами HIMARS.

"По имеющимся данным, организаторами сети являются двое жителей Харьковской области. Они сформировали пул информаторов из круга знакомых и друзей, которых использовали "в темную". Оба организатора согласились на сотрудничество с РФ по идеологическим соображениям и из-за обещаний "высоких должностей" в случае оккупации региона. Также за каждую порцию информации они получали денежное вознаграждение", - говорится в сообщении СБУ.

Сообщается, что один из агентов в начале полномасштабного вторжения перебрался на временно оккупированную территорию и продолжил там свою подрывную деятельность. При этом его сын служит в ВСУ и воюет против российской армии.

СБУ задержала агента, оставшегося на территории, подконтрольной Украине. Он уведомлен о подозрении в государственной измене и взят под стражу.